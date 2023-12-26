Залужний прокоментував новий закон про мобілізацію та пояснив, хто його готував

Проєкт закону про мобілізацію готували Збройні Сили та Міністерство оборони. Проте ні ЗСУ, ні Генштаб не подавали до Кабміну документа, оскільки позбавлені такої функції.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

“Жодних подань Збройні Сили не робили на Кабінет Міністрів. І не можуть робити, бо Збройні Сили, Генеральний штаб позбавлені такої функції як законодавча ініціатива. Тому Збройні Сили ніяких документів не подавали та, відповідно, жодних законопроєктів не вносили”, - наголосив Залужний.

За його словами, Збройні Сили працювали щодо цього питання із Міністерством оборони як суб'єктом законодавчої ініціативи, відповідно у складі робочих груп працювали фахівці.

“Вони слідкували, щоб не було порушень механізмів у військовому управлінні. В управлінні бойовими діями, щоб на законодавчому рівні не було прийнято рішення, яке могло б завадити роботі командування. Ми працювали в такій робочій групі і я так розумію, що Міністерство оборони подавало ці пропозиції до Кабінету міністрів. Наша позиція проста - нам потрібні зброя, боєприпаси та люди”, - додав Валерій Залужний.

Нагадаємо, що до Верховної Ради України внесли законопроєкт №10378 про удосконалення мобілізації та військового обліку.

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