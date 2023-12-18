Залужний прокоментував "прослушку" у своєму кабінеті – подробиці

Валерій Залужний розповів подробиці з прослуховуванням в одному з його кабінетів.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив інформацію про "прослушку" і розповів, що пристрій знайшли в кабінеті, куди він мав переїхати сьогодні, 18 грудня. Головнокомандувач зайшов туди вже після перевірки.

Про це він розповів у коментарі "РБК-Україна".

"Це те приміщення, яке я мав використовувати сьогодні. В ньому вчора в ході перевірки знайшли (прослушку - ред.)", - сказав головнокомандувач ЗСУ.

Валерій Залужний також додав, що кабінет, де він працював, не був постійним, і що пристрій для прослуховування виявили не лише у нього.

"В мене є декілька місць, де я працюю. І от в одному з них це сталося. Я там давненько вже не був. Але ми перевірили і знайшли.", - розповів головком.

На запитання, чи може це означати, що в самому Генштабі хтось міг скоїти подібне він сказав: "Ні, з вухами вже давно не працюємо".

Валерій Залужний розцінює цей інцидент "як війну".

"Все може бути. Слідство доведе, що це було", - резюмував головнокомандувач.

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Нагадаємо, ввечері 17 грудня у кабінеті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного виявили пристрій для прослуховування. Як розповіли журналісти, під робочим столом в одному з кабінетів, яким користується Залужний, під час підготовки до переміщення на нове місце розташування був виявлений мікрофон прослуховувального пристрою. ТСН.ua зібрав все, що наразі відомо про цю справу.

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