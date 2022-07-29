Залужний прокоментував жахливе вбивство росіянами українських військовополонених в Оленівській колонії

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний прокоментував терористичний акт росіян, які цілеспрямовано завдали удару по колонії в Оленівці, де утримували в полоні українських військових, бійців "Азову".

Залужний запевнив, що Україна обов'язково помститься за смерть та катування кожного бійця, жахливі злочини росіян проти українців "не мають термінів давності".

Про це головнокомандувач ЗСУ повідомив у себе на сторінці в телеграмі.

"Росія - держава-терорист. Звірства росіян, що вони їх вчиняють з нашими військовополоненими, викликають лють.

Ми помстимося за кожного загиблого чи скаліченого побратима. На відміну від російських воєнних злочинців, ми дотримуємося норм міжнародного гуманітарного права. Водночас, зробимо все можливе і неможливе, щоб покарати винних у злочинах проти наших побратимів, посестер і мирних громадян. Ці злочини не мають строків давності. Знайте, вороги, вам не буде місця на Землі", - йдеться у дописі Залужного.

Нагадаємо, 29 липня російські військові обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там утримувалися в полоні українські військові та цивільні. Внаслідок атаки загинули близько 40 людей, ще 130 – зазнали поранень. Все, що відомо про обстріл колонії в Оленівці - читайте в матеріалі ТСН.ua.

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