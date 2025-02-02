Залужний пропонував наступ на Бєлгород, але його не підтримали - генерал Назаров

2022 року колишній Головком Валерій Залужний пропонував план наступу на Білгородську область РФ, який нібито реалізували вже 2024 році на Курщині.

Про це повідомив вадник колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного генерал-майор Віктор Назаров в інтерв'ю Бі-бі-сі.

З його слів, Залужний висунув ідею наступу на Білгородщину на одній із нарад в РНБО.

Колишній головнокомандувач нібито оголосив план, згідно з яким спершу треба було стабілізувати лінію фронту на Донбасі, без здійснення там активних наступальних дій. Потім здійснювати операції з ураження об’єктів у Криму та операції в глибині території Росії, зокрема для ураження енергетичних об’єктів.

"Наступним етапом, за планом Залужного, мало б бути перенесення бойових дій на територію ворога, а саме на стик Курської та Білгородської областей. Також нібито пропонували оточити або блокувати Білгород, щоб позбавити росіян можливості завдання ударів по Харкову і створити загрозу постачання для російського угруповання на Донбасі", - сказав він.

Нагадаємо, видання Business Insider писало, що 2022 року хотів здійснити контрнаступ, але цього так і не сталося. Україна почала контрнаступ на Запорізькому напрямку на рік пізніше, ніж планував Залужний, і цього разу Росія була більш підготовленою. Великі російські укріплення стали однією з причин, через яку контрнаступ України 2023 року не досяг своїх цілей, ідеться у статті.

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