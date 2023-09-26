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Залужний провів підсумкову телефонну розмову з генералом США Марком Міллі: які важливі питання обговорили

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Залужний провів підсумкову телефонну розмову з генералом США Марком Міллі: які важливі питання обговорили

Головнокомандувач ЗСУ Валерый Залужний / Фото: Associated Press

Під час розмови була обговорена ситуація на фронті та потреби української армії.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів підсумкову телефонну розмову з генералом США Марком Міллі.

Про це Валерій Залужний написав на своїй сторінці в соцмережі.

“Під час перемовин з боку партнерів був присутній генерал Чарльз Браун, який незабаром очолить Обʼєднаний комітет начальників штабів США. Домовилися продовжувати роботу задля посилення Збройних Сил України в боротьбі з російською агресією”, - наголосив Валерій Залужний.

За його словами, під час розмови була обговорена ситуація на фронті та потреби української армії в засобах протиповітряної оборони, артилерії та боєприпасах.

“Поінформував про перебіг оборонних та наступальних операцій. Обстановка контрольована. Наші воїни не допустили втрати жодної позиції. На деяких напрямках, незважаючи на шалений опір противника, продовжуємо рухатися вперед. На завершення розмови ще раз особисто та від імені українських солдатів і офіцерів подякував генералу Міллі за службу для нашої країни. Разом - до Перемоги”, - підкреслив головнокомандувач ЗСУ.

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Дата публікації
Перегляди
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