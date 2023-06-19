Залужний провів роботу у військах, які ведуть найзапекліші бої (відео)

Залужний, який за версією Путіна перебуває нібито за кордоном, провів нараду з угрупованнями військ, які виконують найскладніші завдання.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала провели роботу в угрупованнях військ, які виконують найскладніші завдання у районах найзапекліших боїв.

Про це йдеться на сторінці Залужного в Facebook.

За словами головкома ЗСУ, окупанти намагаються не допустити просування наших підрозділів. Задля цього загарбники розгорнули систему фортифікаційних укріплень зі щільними мінуваннями місцевості та великою кількістю резервів.

"Попри шалений спротив окупантів, наші воїни роблять все можливе задля визволення української території. Операція продовжується згідно з планом", – запевнив Залужний.

Нагадаємо, у травні російські ЗМП "розганяли" фейки про поранення і загибель Валерія Залужного.

Вони стверджували Залужний "отримав травму голови та осколкові поранення внаслідок російського ракетного удару по командному пункту під Херсоном на початку травня", і навіть якщо виживе, то буде "недієздатним". Головком розвіяв ці чутки і записав відеозвернення, в якому видно, що він живий та здоровий.

Диктатор Путін днями видав безглузду версію, що Валерій Залужний нібито перебуває за кордоном.

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