Залужний провів розмову з командувачем сил НАТО в Європі: які важливі оборонні питання обговорили

Сторони обговорили постачання озброєння, техніки та боєприпасів.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі генералом Крістофером Каволі.
Про це Залужний повідомив у Facebook.
Сторони звернули увагу на "важливі оборонні питання". Також вони обговорили постачання озброєння, техніки та боєприпасів.
"Подякував партнерам за підготовку українських військових та іншу важливу допомогу. Домовилися і надалі активно взаємодіяти. Україні потрібна перемога", – зазначив головнокомандувач ЗСУ.
Що відомо про Крістофера Каволі?
Крістофер Каволі від 1987 року він у лавах збройних сил США. Брав участь у війні в Афганістані.
Раніше був командувачем армії США в Європі та Африці (від жовтня 2020 року до червня 2022 року). До цього служив командувачем армії США в Європі (від січня 2018 року до вересня 2020 року).
У травні 2022 року його затвердили на посаду верховного головнокомандувача союзних військ НАТО в Європі.
Каволі називають "спеціалістом щодо Росії". Він має досвід розроблення політики щодо Росії у штабі ЗС США і знає російську мову.
Раніше Валерій Залужний розповів, що ситуацію на Бахмутському напрямку вдається стабілізувати.
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