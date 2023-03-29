Залужний провів розмову з командувачем сил НАТО в Європі: які важливі оборонні питання обговорили

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі генералом Крістофером Каволі.

Про це Залужний повідомив у Facebook.

Сторони звернули увагу на "важливі оборонні питання". Також вони обговорили постачання озброєння, техніки та боєприпасів.

"Подякував партнерам за підготовку українських військових та іншу важливу допомогу. Домовилися і надалі активно взаємодіяти. Україні потрібна перемога", – зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Що відомо про Крістофера Каволі?

Крістофер Каволі від 1987 року він у лавах збройних сил США. Брав участь у війні в Афганістані.

Раніше був командувачем армії США в Європі та Африці (від жовтня 2020 року до червня 2022 року). До цього служив командувачем армії США в Європі (від січня 2018 року до вересня 2020 року).

У травні 2022 року його затвердили на посаду верховного головнокомандувача союзних військ НАТО в Європі.

Каволі називають "спеціалістом щодо Росії". Він має досвід розроблення політики щодо Росії у штабі ЗС США і знає російську мову.

Раніше Валерій Залужний розповів, що ситуацію на Бахмутському напрямку вдається стабілізувати.

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