Залужний провів телефонну розмову головнокомандувачем сил НАТО в Європі: що обговорювали

Розмова відбулась напередодні засідання контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн".

Головнокомандуючий Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову із Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

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Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці Валерія Залужного у Telegram.

У повідомленні вказується, що розмова відбулась напередодні засідання контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн".

"Обговорили пріоритетні для України напрямки щодо озброєння, техніки та боєприпасів. Поінформував генерала Каволі про оперативну обстановку на фронті", - йдеться у повідомленні.

Також сторони домовилися надалі продовжувати діалог і активно взаємодіяти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів зустріч з начальником об‘єднаного штабу Збройних сил Франції, генералом армії Тьєрі Бюркаром, який прибув до України.

Крім того, ми раніше інформували, що екскомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Філіп Брідлав заявив, що його дуже здивувало те, як українські війська задля зупинки атак на полі бою породили буквально свої унікальні ВПС із маленьких безпілотників.

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