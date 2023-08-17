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Залужний провів телефонну розмову з Міллі: про що говорили

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Христина ГоловчакХристина Головчак
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Залужний провів телефонну розмову з Міллі: про що говорили

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний / Фото: Офіс президента України

Залужний, зокрема, поділився оперативною роботою на фронті.

Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це Залужний повідомив у Telegram.

"Розповів про оперативну обстановку на фронті та наші плани на найближчу, середньострокову та більш віддалену перспективи. Також детально поінформував генерала Міллі про плани та ймовірні дії російських окупантів", - написав він.

Також Залужний із Міллі обговорили актуальну потребу українського війська в снарядах, озброєнні, засобах розмінування, ППО, системах РЕБ.

"Подякував союзникам за вже надану матеріально-технічну допомогу. Продовжуємо консолідувати зусилля, щоб перемогти агресора", - додав Залужний.

Нагадаємо, в американському журналі Newsweek опублікували статтю про нібито можливість "заміни військового керівництва" України на чолі з Валерієм Залужним.

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Дата публікації
Перегляди
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