Залужний провів телефонну розмову з Міллі: про що говорили

Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це Залужний повідомив у Telegram.

"Розповів про оперативну обстановку на фронті та наші плани на найближчу, середньострокову та більш віддалену перспективи. Також детально поінформував генерала Міллі про плани та ймовірні дії російських окупантів", - написав він.

Також Залужний із Міллі обговорили актуальну потребу українського війська в снарядах, озброєнні, засобах розмінування, ППО, системах РЕБ.

"Подякував союзникам за вже надану матеріально-технічну допомогу. Продовжуємо консолідувати зусилля, щоб перемогти агресора", - додав Залужний.

Нагадаємо, в американському журналі Newsweek опублікували статтю про нібито можливість "заміни військового керівництва" України на чолі з Валерієм Залужним.

Читайте також: