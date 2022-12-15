Не сумніваюсь, що РФ знову піде на Київ – Залужний

Головнокомандувач ЗСУ попередив, що росіяни готують близько 200 тис. нових солдатів і точно підуть у наступ: або на Донбасі, або з півдня, або з Білорусі.

Росія накопичує людей і зброю для нового наступу. Уже в січні, але, швидше за все, навесні, вона може розпочати велику атаку на сході, з півдня або навіть з Білорусі.

Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist.

"Росіяни готують близько 200 тис. нових солдатів. Я не сумніваюся, що вони знову спробують атакувати Київ", – зазначив він.

Залужний назвав основні виклики і завдання, які стоять перед ЗСУ на тлі нової загрози.

Утримати позиції

"Перш за все, важливо утримати цю лінію і не втратити позиції. Тому що звільнити території в десять-п’ятнадцять разів важче, ніж не здати. Тож наше завдання зараз — втриматися. Це наше стратегічне завдання", – сказав головнокомандувач ЗСУ.

Підготуватися до нової атаки РФ

Залужний певен, що росіяни в лютому, в кращому випадку в березні, а в гіршому — наприкінці січня можуть піти у новий наступ. Це може відбутися на Донбасі, може — в напрямку Києва, з напрямку Білорусі, не виключає генерал і південного напрямку.

Саме тому головнокомандувач ЗСУ нагологошує на важливості створення резервів.

"Наше друге стратегічне завдання – підготуватися до цієї війни, яка може статися в лютому. Вміти вести війну свіжими силами і резервами. Наші війська всі зараз пов'язані в боях, вони стікають кров'ю. Вони стікають кров'ю і тримаються разом виключно завдяки мужності, героїзму та вмінню своїх командирів тримати ситуацію під контролем", – зазначив Залужний.

Енергетична безпека

Валерій Залужний закликав Захід посилити підтримку України у протиракетній і протиповітряній обороні.

"Я не енергетичний експерт, але мені здається, що ми на межі. Ми балансуємо на тонкій межі. А якщо електромережу зруйнують, тоді починають мерзнути дружини та діти військових. І такий сценарій можливий. Який настрій буде у бійців, уявляєте? Без води, світла, тепла чи можна говорити про підготовку резервів для продовження бойових дій?", – пояснив генерал.

Раніше Валерій Залужний розповів, як керує російською армією генерал Суровікін.

Загроза з Білорусі

Раніше у Генштабі ЗСУ попередили, що Білорусь готується до війни проти України.

13 грудня диктатор Лукашенко доручив своїм підлеглим розпочати перевірку бойової готовності білоруської армії.

На думку військового експерта Петра Черника, такі дії свідчать про те, що Путін піднімає ставки.

Військово-політичний оглядач Олександр Мусієнко заспокоїв, що в України достатньо сил, аби відбити ймовірний наступ з Білорусі, хоча певен – такого наступу не буде взагалі.

Речниця білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської Анна Красуліна пояснила, що Лукашенко хоче, але не наважується віддати наказ на вторгнення до України. За її словами, диктатор боїться, що білоруси повстануть і повернуть зброю проти нього.