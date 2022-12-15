Залужний розповів, хто для нього є прикладом: "Коли сумніваюсь - дивлюсь на його портрет"

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, хто для нього є прикладом. Це - колишній командувач Сухопутних військ України Геннадій Воробйов.

Про це він сказав у інтерв'ю The Economist

"У мене є портрет покійного Геннадія Петровича Воробйова (командувач Сухопутними військами України з 2009 по 2014 рік). Це була людина, яку дуже поважали в армії. Чому він у мене тут? Коли мені спокійно, коли все йде добре, ця картинка зазвичай лежить обличчям вниз, мені не потрібно на неї дивитися. Коли у мене виникають сумніви щодо чогось, я висловлюю це прямо. Я обертаюся і дивлюся на його портрет, намагаючись зрозуміти, як би вчинив у цій ситуації Геннадій Воробйов. Це людина, яка досягла успіху. Це людина, якій було важко, бо він усім допомагав. Він знав усіх у Збройних Силах, їхніх дружин, їхніх дітей, їхніх племінників тощо. Йому було важко, але він взяв той важкий тягар і поніс його. Це приклад", - пояснив Залужний.

Геннадій Воробйов: що відомо

Геннадій Воробйов - український військовий, генерал-полковник, кандидат історичних наук. Від 18 листопада 2009 року по 17 січня 2014 року — командувач Сухопутних військ Збройних сил України. Від 16 лютого 2014 року перший заступник начальника Генерального штабу ЗС України. З 21 травня 2016 — т.в.о. начальника та начальник Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

Раптово помер 2017 року у віці 55 років.

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