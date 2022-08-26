Залужний розповів колезі зі США про ситуацію на фронті і не тільки

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 26 серпня провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США, генералом Марком Міллі.
Американський колега запевнив головнокомандувача ЗСУ в допомозі президента США та обох палат парламенту.
Про це Залужний повідомив у Мережі.
"Отримав запевнення генерала Міллі у непохитній допомозі особисто Президента Джо Байдена, обох палат парламенту та американського народу загалом. Подякував за черговий пакет допомоги від США та послідовну підтримку нашої боротьби за незалежність", – йдеться в заяві.
Головнокомандувач ЗСУ також поінформував Міллі про оперативну обстановку по всій лінії фронту.
"Зауважив, що противник поширює дезінформацію щодо ситуації на Запорізькій АЕС, звинувачуючи в її обстрілах українських військових", – додав Залужний.
Нагадаємо, як повідомили в "Енергоатомі", російські військові завезли до окупованого Мелітополя хімічні лабораторії і готуються до нових провокацій на ЗАЕС.
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