Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Залужний розповів колезі зі США про ситуацію на фронті і не тільки

Дата публікації
Перегляди
1750
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Залужний розповів колезі зі США про ситуацію на фронті і не тільки

Фото: Офіс президента України

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 26 серпня провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США, генералом Марком Міллі.

Американський колега запевнив головнокомандувача ЗСУ в допомозі президента США та обох палат парламенту.

Про це Залужний повідомив у Мережі.

"Отримав запевнення генерала Міллі у непохитній допомозі особисто Президента Джо Байдена, обох палат парламенту та американського народу загалом. Подякував за черговий пакет допомоги від США та послідовну підтримку нашої боротьби за незалежність", – йдеться в заяві.

Головнокомандувач ЗСУ також поінформував Міллі про оперативну обстановку по всій лінії фронту.

"Зауважив, що противник поширює дезінформацію щодо ситуації на Запорізькій АЕС, звинувачуючи в її обстрілах українських військових", – додав Залужний.

Нагадаємо, як повідомили в "Енергоатомі", російські військові завезли до окупованого Мелітополя хімічні лабораторії і готуються до нових провокацій на ЗАЕС.

Німеччина бажає посадити Україну за стіл переговорів із терористом - інтерв'ю з політологом

Німеччина бажає посадити Україну за стіл переговорів із терористом - інтерв'ю з політологом

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1750
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація