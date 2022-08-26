Залужний розповів колезі зі США про ситуацію на фронті і не тільки

Американський колега запевнив головнокомандувача ЗСУ в допомозі президента США та обох палат парламенту.

Про це Залужний повідомив у Мережі.

"Отримав запевнення генерала Міллі у непохитній допомозі особисто Президента Джо Байдена, обох палат парламенту та американського народу загалом. Подякував за черговий пакет допомоги від США та послідовну підтримку нашої боротьби за незалежність", – йдеться в заяві.

Головнокомандувач ЗСУ також поінформував Міллі про оперативну обстановку по всій лінії фронту.

"Зауважив, що противник поширює дезінформацію щодо ситуації на Запорізькій АЕС, звинувачуючи в її обстрілах українських військових", – додав Залужний.

Нагадаємо, як повідомили в "Енергоатомі", російські військові завезли до окупованого Мелітополя хімічні лабораторії і готуються до нових провокацій на ЗАЕС.

Німеччина бажає посадити Україну за стіл переговорів із терористом - інтерв'ю з політологом

Читайте також: