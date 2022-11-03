Залужний розповів командувачу сил НАТО в Європі про збільшення кількості атак Росії

На окремих ділянках фронту інтенсивність бойових дій збільшилася утричі – до 80 атак ворога щодня.

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний провів переговори з верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем армії США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Про це він повідомив у Facebook.

Каволі і Залужний обговорили ситуацію на фронті.

За словами головнокомандувача ЗСУ, вона напружена, проте контрольована. Окупанти утричі збільшили інтенсивність бойових дій на окремих ділянках фронту – до 80 атак щодня. Проте Залужний запевнив, що українські захисники міцно тримають оборону.

Сторони також відзначили проблему ракетних атак Росії та застосування ударних безпілотників.

"Наші партнери розуміють необхідність постачання Україні систем протиракетної та протиповітряної оборони й докладають до цього значних зусиль. Щиро вдячний їм за допомогу й підтримку", – зазначив Залужний.

Що відомо про Крістофера Каволі?

Каволі народився в Західній Німеччині. Від 1987 року він служив у лавах ЗС США. Брав участь у війні в Афганістані.

Раніше він був командувачем армії США в Європі та Африці (від жовтня 2020 року до червня 2022 року). До цього служив командувачем армії США в Європі (від січня 2018 року до вересня 2020 року).

У травні 2022 року його затвердили на посаду верховного головнокомандувача союзних військ НАТО в Європі.

Каволі називають "спеціалістом щодо Росії". Він має досвід розроблення політики щодо Росії у штабі ЗС США і знає російську мову.

Раніше повідомлялося, що російський хакер зламав сторінку Валерія Залужного в Instagram.