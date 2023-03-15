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Залужний розповів начальнику Збройних сил Франції про ситуацію на фронті: "Атаки не припиняються"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Залужний розповів начальнику Збройних сил Франції про ситуацію на фронті: "Атаки не припиняються"

Фото: Associated Press

Залужний подякував французькому генералові за підтримку України.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у середу, 15 березня, обговорив ситуацію на фронті з начальником Об‘єднаного штабу Збройних сил Французької Республіки генералом армії Тьєрі Бюркаром. 

Про це Залужний написав у соціальних мережах.

"Розповів про стан справ на передовій: атаки противника не припиняються по всьому фронту. Наші захисники героїчно чинять опір окупантам - ситуація контрольована, незважаючи на складність. Також обговорили питання щодо посилення ППО та підготовки українських військових. Домовилися розвивати співпрацю та підтримувати діалог і надалі", - повідомив головнокомандувач ЗСУ.

Також Валерій Залужний подякував французькому генералу за підтримку України.

Нагадаємо, очільник Міноборони Олексій Резніков позитивно оцінив результати десятого засідання Контактної групи з оборони України.

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Дата публікації
Перегляди
545
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