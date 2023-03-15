Залужний розповів начальнику Збройних сил Франції про ситуацію на фронті: "Атаки не припиняються"

Залужний подякував французькому генералові за підтримку України.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у середу, 15 березня, обговорив ситуацію на фронті з начальником Об‘єднаного штабу Збройних сил Французької Республіки генералом армії Тьєрі Бюркаром.
Про це Залужний написав у соціальних мережах.
"Розповів про стан справ на передовій: атаки противника не припиняються по всьому фронту. Наші захисники героїчно чинять опір окупантам - ситуація контрольована, незважаючи на складність. Також обговорили питання щодо посилення ППО та підготовки українських військових. Домовилися розвивати співпрацю та підтримувати діалог і надалі", - повідомив головнокомандувач ЗСУ.
Також Валерій Залужний подякував французькому генералу за підтримку України.
Нагадаємо, очільник Міноборони Олексій Резніков позитивно оцінив результати десятого засідання Контактної групи з оборони України.
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