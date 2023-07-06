Залужний розповів про контрнаступ ЗСУ: "Ініціатива - у наших руках"

Залужний поспілкувався з Міллі.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у розмові з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі розповів про контрнаступ ЗСУ. Він наголосив, що ситуація розвивається згідно з планом, ініціатива - у руках ЗСУ.
Про це йдеться у повідомленні Валерія Залужного в соцмережах.
Головнокомандувач ЗСУ повідомив про розмову з генералом Марком Міллі. Йшлось про наступальні дії ЗСУ та ситуацію на фронті.
"З генералом Міллі також обговорили актуальні потреби Збройних Сил в озброєнні та боєприпасах задля продовження визволення української території від російських окупантів", - повідомив Залужний.
Також головнокомандувач подякував США за підтримку та привітав американський народ з Днем незалежності.
Нагадаємо, Залужний пояснив, як західна авіація допоможе в контрнаступі.
Також головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний різко прокоментував інформацію про втрати на фронті західних танків Leopard.
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