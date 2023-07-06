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Залужний розповів про контрнаступ ЗСУ: "Ініціатива - у наших руках"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Залужний розповів про контрнаступ ЗСУ: "Ініціатива - у наших руках"

Валерій Залужний розповів про контрнаступ / Фото: Associated Press

Залужний поспілкувався з Міллі.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у розмові з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі розповів про контрнаступ ЗСУ. Він наголосив, що ситуація  розвивається згідно з планом, ініціатива - у руках ЗСУ. 

Про це йдеться у повідомленні Валерія Залужного в соцмережах. 

Головнокомандувач ЗСУ повідомив про розмову з генералом Марком Міллі. Йшлось про наступальні дії ЗСУ та ситуацію на фронті. 

"З генералом Міллі також обговорили актуальні потреби Збройних Сил в озброєнні та боєприпасах задля продовження визволення української території від російських окупантів", - повідомив Залужний. 

Також головнокомандувач подякував США за підтримку та привітав американський народ з Днем незалежності. 

Нагадаємо, Залужний пояснив, як західна авіація допоможе в контрнаступі.

Також головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний різко прокоментував інформацію про втрати на фронті західних танків Leopard.

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Дата публікації
Перегляди
779
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