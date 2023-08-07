Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Залужний розповів про наступ та як окупанти намагаються відволікти ЗСУ на фронті

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1254
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Залужний розповів про наступ та як окупанти намагаються відволікти ЗСУ на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний / Фото: Associated Press

Залужний поспілкувався з Міллі.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у розмові головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі розповів про наступ ЗСУ. Він зауважив, що тривають тяжкі бої. 

Про це Головнокомандувач ЗСУ написав у соціальних мережах. 

Залужний зазначив, що українські військові стримують російський наступ, метою якого є відволікання ЗСУ від окремих ділянок фронту. 

"Щодо оборони. Вона - стійка. Наші воїни для цього докладають максимум зусиль. На низці напрямків противник проводить активні штурмові дії, але успіху не має. Зокрема, це повʼязано з намаганням відволікти українські сили від певних ділянок фронту", - зазначив Головнокомандувач ЗСУ. 

Валерій Залужний також прокоментував наступ ЗСУ, наголосивши, що тривають тяжкі бої, проте ініціатива на боці України. 

"Щодо наступу. Тривають важкі бої, українські війська крок за кроком продовжують створювати умови для просування вперед. Ініціатива на нашому боці. Також з генералом Міллі обговорили актуальні потреби Збройних Сил в озброєнні та боєприпасах. Подякував партнерам за допомогу і підтримку. Домовилися і надалі залишатися на звʼязку та активно взаємодіяти", - наголосив генерал. 

Нагадаємо, президент Зеленський зазначив, якщо Росія продовжить атаки на порти України та блокування Чорного моря, то до кінця війни може залишитися без кораблів.

Читайте також:

Путін йде за грузинським сценарієм: урок 2008 року, який світ не засвоїв

Путін йде за грузинським сценарієм: урок 2008 року, який світ не засвоїв

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1254
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація