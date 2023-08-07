Залужний розповів про наступ та як окупанти намагаються відволікти ЗСУ на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у розмові головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі розповів про наступ ЗСУ. Він зауважив, що тривають тяжкі бої.

Про це Головнокомандувач ЗСУ написав у соціальних мережах.

Залужний зазначив, що українські військові стримують російський наступ, метою якого є відволікання ЗСУ від окремих ділянок фронту.

"Щодо оборони. Вона - стійка. Наші воїни для цього докладають максимум зусиль. На низці напрямків противник проводить активні штурмові дії, але успіху не має. Зокрема, це повʼязано з намаганням відволікти українські сили від певних ділянок фронту", - зазначив Головнокомандувач ЗСУ.

Валерій Залужний також прокоментував наступ ЗСУ, наголосивши, що тривають тяжкі бої, проте ініціатива на боці України.

"Щодо наступу. Тривають важкі бої, українські війська крок за кроком продовжують створювати умови для просування вперед. Ініціатива на нашому боці. Також з генералом Міллі обговорили актуальні потреби Збройних Сил в озброєнні та боєприпасах. Подякував партнерам за допомогу і підтримку. Домовилися і надалі залишатися на звʼязку та активно взаємодіяти", - наголосив генерал.

Нагадаємо, президент Зеленський зазначив, якщо Росія продовжить атаки на порти України та блокування Чорного моря, то до кінця війни може залишитися без кораблів.

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