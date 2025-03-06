Залужний розповів про нову тактику росіян у війні з Україною: подробиці

Росія ніколи не відмовлялась від своїх загарбницьких планів стосовно України.

Росія випробовує в Україні новий тип війни – війну на виснаження, коли удари спрямовані не лише на військові цілі, а й на енергетику та цивільну інфраструктуру.

Про це заявив посол України у Великій Британії Валерій Залужний під час зустрічі зі спільнотою Українського католицького університету.

За його словами, ворог свідомо атакує енергосистему, лікарні, школи та університети, щоб залякати мирне населення.

“Роботи шурують по небу, вибивають всю енергетику. Потім летять дорогі ракети – спеціально по школах, університетах, лікарнях. Це нова війна”, – наголосив Залужний.

Він також застеріг, що якщо світ не вирішить цю проблему на глобальному рівні, ситуація може лише погіршитися.

“Тепер маємо величезну глобальну проблему, яку, якщо на глобальному рівні не вирішити, може бути ще інша”, – підсумував дипломат.

Нагадаємо, за словами Залужного, перемога у війні проти Росії можлива лише за умови створення міжнародної коаліції, подібної до антигітлерівського альянсу у часи Другої світової війни.

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