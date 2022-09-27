Залужний розповів про тактику ЗСУ та головні цілі у перші дні вторгнення Росії

Залужний також був здивований помилками та діями військового керівництва Росії.
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів про тактику ЗСУ у перші дні російського вторгнення. ЗСУ мали дві стратегічні цілі оборони України.
Про це Головнокомандувач розповів у інтерв’ю американському журналу Time.
"Ми не могли допустити падіння Києва", – сказав Залужний.
Він також зазначив, що ЗСУ повинні були пролити кров окупантів, навіть якщо в деяких місцях це коштувало б втратою територій. Мета полягала в тому, щоб дозволити росіянам наступати, а потім знищити їх колони на фронті та лінії постачання в тилу.
До шостого дня вторгнення Залужний дійшов висновку, що така тактика працює. Російські окупанти не змогли захопити аеропорти навколо Києва і просунулися досить глибоко.
Крім того, Залужний був здивований помилками Росії, коли ворог стикався з потужним опором або втрачав здатність поповнювати запаси, він не відступав і не переходив на інший підхід.
"Вони просто загнали своїх солдатів на бійню", – сказав Залужний.
Нагадаємо, Залужний потрапив на обкладинку щотижневого журналу Time.
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