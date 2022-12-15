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Залужний розповів, скільки часу Росія акумулювала ресурси для війни проти України

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
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695
Час на прочитання
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Залужний розповів, скільки часу Росія акумулювала ресурси для війни проти України

Фото: Associated Press

Генерал висловив думку, що росіяни мали ресурсів на три місяці для досягнення своїх цілей в Україні.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що для війни проти України Росія збирала свої ресурси понад три роки.

Про це генерал Залужний розповів в інтерв'ю британському виданню "The Economist".

На питання щодо акумулювання ресурсів країни-агресорки він відповив, що це відбувалося протягом довгого часу.

"За моїми підрахунками, напевно, три з половиною-чотири роки їх інтенсивно нарощували: люди, техніка, боєприпаси. Я думаю, що вони мали ресурсів на три місяці для досягнення своїх цілей. Те, що вони вичерпали ці ресурси і змарнували свій потенціал, не досягнувши практично жодного результату, свідчить про те, що їхня позиція була обрана неправильно. Їм тепер знову доводиться думати, як вийти з цієї ситуації", - зазначив Залужний.

Додамо, що генерал Валерій Залужний провів телефонну розмову з головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

А напередодні Залужний розповів про ситуацію на фронті та російські атаки по цивільній інфраструктурі начальнику Об‘єднаного штабу ЗС Франції генералу армії Тьєрі Бюркару.

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Стаття з добірки новин:
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Дата публікації
Перегляди
695
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