Залужний розповів, скільки населених пунктів звільнили ЗСУ на Херсонщині від жовтня

На Херсонському напрямку від 1 жовтня українським воїнам вдалося відновити контроль над 41 населеним пунктом. Просування українських військ в глибину оборони противника складає до 36,5 км, звільнено до 1381 кв км теритрій.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Лише протягом минулої доби, 9 листопада, українські Збройні сили звільнили 12 населених пунктів на Херсонському напрямку.

Напередодні на напрямку Петропавлівка-Новорайськ українська армія просунулась на сім кілометрів та повернула до 107 кв км території. На цьому напрямку ЗСУ звільнили від окупантів шість населених пунктів.

На напрямку Первомайське-Херсон українські захисники акож просунулись на сім кілометрів і звільнили 157 кв км землі. ЗСУ взяли під контроль шість населених пунктів.

Ситуація на Херсонщині

У Росії 9 листопада заявили, що відводять армію з Херсона на лівий берег. Американський генерал Марк Міллі каже, що у Вашингтоні вже бачать перші ознаки цього процесу.

Тим часом у Генштабі зауважують: інформацію про відхід росіян з Херсона не можна ані спростувати, ані підтвердити. Наразі контрнаступальні дії ЗСУ на Херсонщині ще тривають.

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що відступом Росія намагається затримати ЗСУ, а не повністю зупинити український контрнаступ.

Натомість у британській розвідці зауважують, що війська окупантів будуть вразливими під час перетину Дніпра. Ймовірно, процес триватиме кілька днів з оборонними позиціями та артилерійським вогнем.

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