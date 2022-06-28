Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні за останні дні

Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні за останні дні

За останні чотири дні РФ випустила по Україні 131 ракету.

Відповідну кількість назвав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Таку статистику він озвучив під час телефонної розмови із головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі та начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіном.

Про це Залужний повідомив у своєму Телеграмі.

"4 дні тому із різних платформ базування було випущено 53 крилатих ракети, 3 дні тому - 26 ракет, 2 дні тому - майже 40, за минулу добу - 12. На превеликий жаль, прицільний ракетний обстріл торговельного центру у Кременчуці забрав життя і призвів до травмування мирних мешканців", - розповів головнокомандувач.

Крім того, Залужний поінформував своїх американського та британського колег про оперативну обстановку на фронті.

"Сьогодні район активних бойових дій починається на півночі Харківської області і закінчується на лівому березі Дніпра в районі населеного пункту Василівка. Найбільш інтенсивні бойові дії ведуться на півночі Луганської та Харківської областей. У цьому районі тільки за минулу добу противник здійснив 270 артилерійських нальотів, застосувавши 45 тисяч боєприпасів, наніс 2 ракетних та 32 авіаційних удари", - повідомив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ каже, що ситуація дуже складна, але контрольована.

"На нашій землі триває запекла боротьба, масштабів якої світ не бачив із часів Другої світової. Ми не маємо права перекласти цю війну на наших дітей. Ворога потрібно знищити тут і зараз, інакше він не зупиниться. І ми це можемо зробити. Наші люди готові ціною власних життів захистити свою державу і своїх дітей, але нам потрібно більше зброї і боєприпасів", - наголосив Залужний.

Головнокомандувач сподівається, що "разом із партнерами ми зможемо здолати агресора і не допустити поширення цього збройного конфлікту на інші країни".

Нагадаємо, речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що Херсонський напрямок тримається, тому що там зараз основна лінія фронту. "Ми потроху просуваємося, але ворог намагається відбивати свої позиції артилерійським вогнем, застосовуючи авіаційні удари", - сказала Гуменюк.

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