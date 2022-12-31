Залужний розповів, скільки ракет сьогодні випустила Росія: більшість вдалося збити

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, скільки ракет по Україні випустила країна-терористка.

За попередніми даними, 31 грудня окупанти випустили по Україні понад 20 крилатих ракет. ППО ліквідувала 12 із них.

Про це головнокомандувач Валерій Залужний розповів у Facebook.

"Сьогодні держава-терорист рф знову завдала масованого ракетного удару по цивільним обʼєктам нашої країни. Попередньо, противник здійснив пуски більше 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування", - розповів Залужний.

За його словами, силами і засобами нашої протиповітряної оборони знищено 12 крилатих ракет: 6 в межах Київської, 5 Житомирської та 1 Хмельницької областей.

"Тримаймося! Нас не зламати! Перемога буде за нами!" - наголосив Залужний.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський прокоментував ракетні удари Росії, які вона завдала у суботу, 31 грудня. Глава держави запевнив, що "держава-терорист РФ не отримає прощення".

Все, що відомо про терористичну атаку по Україні - зібрав ТСН.ua.

Крім того, окупанти здійснили чергову масовану атаку саме на Київ. ТСН.ua зібрали все, що відомо, про наслідки вибухів у столиці.

Читайте також: