Залужний розповів, скільки ворожих цілей виявили радіотехнічні війська від початку війни

За дев'ять місяців широкомасштабної війни Росії проти України радіотехнічні війська Повітряних сил ЗСУ виявили понад 240 тисяч ворожих цілей та врятували сотні тисяч людських життів.

Про це у Telegram розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, вітаючи із професійним святом військовослужбовців та працівників радіотехнічних військ.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що близько 80% знищується вогневими засобами України.

"Це сотні тисяч врятованих життів, це збережена інфраструктура. І це показник високої майстерності наших воїнів. Пишаюся, дякую за службу і вітаю із професійним святом військовослужбовців та працівників радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України! Вічна пам’ять тим, хто наблизив нас до Перемоги, але, на жаль, не розділить її з нами", - підкреслив Валерій Залужний.

Втрати Росії у війні проти України

Станом на 29 листопада Збройні сили України ліквідували вже близько 88 380 солдат армії Росії.

Протягом минулої доби ЗСУ відбили ворожі атаки на 6 ділянках на Донбасі та збили три БпЛА типу “Орлан-10”.

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