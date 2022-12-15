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Залужний розповів, як довго Росія планувала вести війну та скільки часу готувала ресурси

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Залужний розповів, як довго Росія планувала вести війну та скільки часу готувала ресурси

Фото: Associated Press

Російська армія швидко вичерпала накопичені ресурси під час воєнних дій в Україні, майже не досягнувши своїх цілей.

Упродовж 3,5-4 років перед повномасштабним вторгненням в Україну російська армія  інтенсивно нарощувала свої ресурси: особовий склад, військову техніку та боєприпаси. Але у визначений час так і не змогла виконати поставлені Кремлем завдання.

Такими міркуваннями головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поділився в інтерв’ю виданню The Economist.

“Я думаю, що вони мали ресурсів на три місяці для досягнення своїх цілей. Те, що вони вичерпали ці ресурси і змарнували свій потенціал, не досягнувши практично жодного результату, свідчить про те, що їхня позиція була обрана неправильно”, - зауважив він. 

Тепер, за словами головнокомандувача ЗСУ, росіянам знову доводиться думати, як вийти з цієї ситуації.

Нагадаємо, за інформацією радника голови ОП Михайла Подоляка, російська армія від початку повномасштабного вторгнення до України втратила майже 200 тисяч військових, з них 90 тисяч убитими.

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Дата публікації
Перегляди
673
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