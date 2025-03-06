Залужний розповів, як перемогти Росію: подробиці заяви

Поки немає коаліції проти Росії, війна триватиме.

Перемога у війні проти Росії можлива лише за умови створення міжнародної коаліції, подібної до антигітлерівського альянсу у часи Другої світової війни.

Про це заявив посол України у Великій Британії Валерій Залужний під час зустрічі зі спільнотою Українського католицького університету.

За його словами, головною заслугою Вінстона Черчилля було саме формування коаліції, яка зрештою привела до краху фашизму.

“Сьогодні Україна, стікаючи кров’ю, якимось дивом продовжує воювати, хоча вже з’являються критичні точки, які можуть розхитати нашу здатність оборонятися”, – наголосив Залужний.

Він підкреслив, що Росія створила свою “вісь зла”, і лише потужний міжнародний союз зможе її зупинити – чи то військовими, чи економічними методами.

“До тих пір, поки не буде створена якась коаліція, яка зупинить цю вісь зла, не буде ніякого відновлення”, – підсумував дипломат.

Нагадаємо, за словами Залужного, станом на лютий Україну підтримували 52% громадян Великої Британії. Ця підтримка дуже важлива і її необхідно втримати.

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