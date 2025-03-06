Посол України у Великій Британії Валерій Залужний розповів, як Румунія скаржилася йому на російські "Шахеди", що залітали на її територію

Про це Залужний розповів під час спілкування зі спільнотою Українського католицького університету.

"Румунія взагалі усе розуміє, тільки мовчить. І інколи телефонують мені, кажуть"Мовчи". Ну, упало два "Шахеди" в порт до вас, а вони: "Мовчи, я тебе прошу". Розумієте? А потім телефонують і кажуть: "Ти навіщо включів ті ваші РЕБи? Вони ("Шахеди" – ред.) полетіли до нас". "То збивайте, – кажу. – У вас 40 F-16 стоїть", – розповів Залужний.

Також Валерій Залужний розповів, як перемогти Росію.

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