Залужний шокував кількістю загиблих окупантів у війні в Україні

У будь-якій іншій країні такі жертви зупинили б війну, але не у Росії.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила щонайменше 150 тисяч загиблих окупантів.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у колонці The Economist. Також читайте Спецпризначенець ГУР розповів, як Буданов обороняв Сєвєродонецьк: деталі "Це була моя помилка. Росія втратила щонайменше 150 тисяч загиблих. У будь-якій іншій країні такі жертви зупинили б війну", - сказав він.

Автори інформаційного агентства пишуть, що "перебіг контрнаступу підірвав надії Заходу на те, що Україна зможе використати його, щоб продемонструвати, що війну неможливо виграти — і таким чином змінити розрахунки Володимира Путіна, змусивши російського президента піти на переговори".

Окрім того, на думку західних журналістів, не зовсім вдалий контрнаступ України "підірвало припущення генерала Залужного про те, що він може зупинити Росію".

Нагадаємо, у цій же колонці Залужний повідомив, що до кінця 2023 року Росія може створити нові штурмові ескадрилії.

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