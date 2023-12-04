Залужний скаржився Ллойду Остіну на Офіс президента і попросив снаряди для ЗСУ – ЗМІ

За даними ЗМІ, Генштаб поділився з Ллойдом Остіном ідеями планування під час його візиту до Києва.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час візиту очільника Пентагону Ллойда Остіна до Києва у листопаді нібито скаржився йому на втручання Офісу президента України.

Про це йдеться у статті Української правди: "Війна проти політики. Що насправді відбувається між Зеленським і Залужним".

"Остін потім нам же розказував, що Залужний скаржився, як йому заважають, що Офіс не такий, той не такий, інший не такий. Ну ясно, що й президент про такі розмови дізнався. І вони не сприяють довірі", - розповіли джерела видання.

Як пише УП, Ллойду Остіну тоді також озвучили, що ЗСУ потребують 17 мільйонів снарядів, а для деокупації всієї території України потрібно сил і засобів на $350-400 млрд.

"Остіну озвучили потребу в 17 мільйонів снарядів. Він, м'яко кажучи, здивувався, бо в усьому світі не зібрати стільки снарядів", - розповів один із високопосадовців Сил оборони.

Нагадаємо, Валерій Залужний написав для британського видання The Economist статтю "Сучасна позиційна війні та як у ній перемогти", в якій він розповів про перебіг контрнаступу ЗСУ, потребу в посиленні мобілізації та ризики для обох сторін. ТСН.ua зібрав головні тези, які озвучив Залужний у колонці для іноземного видання.

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