Залужний сказав, що для нього є перемогою України та чи готовий світ до розвалу РФ

Ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що для нього є перемогою України. Він також пояснив, чи готовий світ до розвалу РФ.

Про це посол України у Великій Британії Валерій Залужний сказав під час виступу у Школі публічного управління Українського Католицького Університету.

"Проїхатися танком по Красній площі у Москві — наша перемога. Вона, для мене, буде лише тоді, коли розсиплеться Росія на 27, краще на 69 окремих князівств. Але перед тим у неї мають забрати ядерну зброю. Я скажу скільки і куди її відвезти", — іронічно зауважив Залужний.

Але Залужний констатував, що до такого сценарію світ наразі не готовий. Втім це рано чи пізно відбудеться.

"Імперія має свій заряд міцності. Їхній цар має право на помилку, яка колись стане фатальною. Це все колись закінчиться. До цього треба готуватися", — запевняє колишній головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, Залужний розповів, що Росія випробовує в Україні новий тип війни – війну на виснаження, коли удари спрямовані не лише на військові цілі, але й на енергетику та цивільну інфраструктуру.

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