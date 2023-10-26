Залужний поспілкувався з військовими керівниками НАТО та Британії: стали відомі важливі подробиці

Під час розмови вони зупинилися на актуальних потребах ЗСУ в снарядах, дронах і військовій техніці.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний взяв участь у зустрічі з президентом Володимиром Зеленським і верховним головнокомандувачем Об’єднаних сил НАТО в Європі генералом Крістофером Каволі. Під час зустрічі також був присутній начальник Штабу оборони Великої Британії адмірал сер Тоні Радакін.
Про це Валерій Залужний написав на своїй сторінці в соцмережі.
“Під час перемовин детально розповів про обстановку на полі бою. Обговорили наші наступальні та оборонні операції, ситуацію на найбільш складних напрямках, а також дії та ймовірні плани противника”, - наголосив Валерій Залужний.
Він також додав, що під час розмови вони зупинилися на актуальних потребах ЗСУ в снарядах, дронах і військовій техніці.
“Окремо обговорили ключові питання посилення нашої протиповітряної оборони та прикриття в осінньо-зимовий період обʼєктів критичної інфраструктури. Ми вдячні нашим союзникам за непохитну підтримку та допомогу. Разом ми сильніші, і разом ми переможемо”, - зазначив Залужний.
Нагадаємо, що Залужний поспілкувався з генералом Каволі. Обговорили контрнаступ, зброю та лінію зіткнення з окупантами.
Читайте також:
- Від злочинця до "защітніка": в РФ – історичний рекорд зі скорочення кількості ув'язнених
- В уряді спростували зупинку роботи зернового коридору: що відбувається
- Танки від Данії та ракети від США: Україна отримала нову військову допомогу