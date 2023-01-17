Залужний у Польщі вперше зустрівся з генералом армії США Марком Міллі: про що говорили

Сьогодні в Польщі відбулася перша особиста зустріч головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного зі своїм американським колегою, головою Об’єднаного комітету начальників штабів США, генералом Марком Міллі.

Про це Залужний повідомив у Facebook.

Головнокомандувач ЗСУ подякував генералу Міллі за підтримку і допомогу, надану Сполученими Штатами та союзниками Україні.

"Окреслив нагальні потреби Збройних Сил України, задоволення яких прискорить нашу перемогу"– зазначив Залужний.

Як інформує АР, речник Міллі, полковник Дейв Батлер сказав, що обидва генерали вважають важливим зустрітися особисто.

"Вони спілкуються дуже часто вже близько року, відколи познайомилися", — сказав Батлер. " Вони детально говорили про захист України від агресії Росії. І це важливо — коли два військових професіонала дивляться один одному в очі і говорять на дуже-дуже важливі теми".

За словами речника Міллі, була певна надія, що Залужний поїде до Брюсселя на зустріч керівників оборони НАТО та інших країн цього тижня, але коли в понеділок стало ясно, що цього не станеться, генерали швидко вирішили зустрітися в Польщі, поблизу кордону.

За інформацією видання, зустріч відбулася на одній з військових баз на південному сході Польщі.

"Хоча низка політиків США відвідувала Україну, адміністрація Байдена чітко дала зрозуміти, що жоден військовослужбовець у формі не поїде до України, окрім тих, хто пов’язаний з посольством у Києві", – зазначили в АР.

Раніше генерал Марк Міллі заявив, що американські військові розпочали тренування українських захисників у Німеччині.

Також Міллі заявляв, що звільнення Криму військовим шляхом є малоймовірним і це може статися під час мирних переговорів. Пізніше він пояснив свою заяву щодо необхідності переговорів із РФ і заявив, що "вибити росіян фізично з України – це дуже складне завдання".

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