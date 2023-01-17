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Залужний у Польщі вперше зустрівся з генералом армії США Марком Міллі: про що говорили

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Залужний у Польщі вперше зустрівся з генералом армії США Марком Міллі: про що говорили

Фото: Associated Press

Головнокомандувач ЗСУ описав своєму американському колезі потреби української армії.

Сьогодні в Польщі відбулася перша особиста зустріч головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного зі своїм американським колегою, головою Об’єднаного комітету начальників штабів США, генералом Марком Міллі.

Про це Залужний повідомив у Facebook.

Головнокомандувач ЗСУ подякував генералу Міллі за підтримку і допомогу, надану Сполученими Штатами та союзниками Україні.

"Окреслив нагальні потреби Збройних Сил України, задоволення яких прискорить нашу перемогу"– зазначив Залужний.

© Головнокомандувач ЗС України / Facebook
Фото: Головнокомандувач ЗС України / Facebook

Як інформує АР, речник Міллі, полковник Дейв Батлер сказав, що обидва генерали вважають важливим зустрітися особисто.

"Вони спілкуються дуже часто вже близько року, відколи познайомилися", — сказав Батлер. "Вони детально говорили про захист України від агресії Росії. І це важливо — коли два військових професіонала дивляться один одному в очі і говорять на дуже-дуже важливі теми".

За словами речника Міллі,  була певна надія, що Залужний поїде до Брюсселя на зустріч керівників оборони НАТО та інших країн цього тижня, але коли в понеділок стало ясно, що цього не станеться, генерали швидко вирішили зустрітися в Польщі, поблизу кордону.

За інформацією видання, зустріч відбулася на одній з військових баз на південному сході Польщі.

"Хоча низка політиків США відвідувала Україну, адміністрація Байдена чітко дала зрозуміти, що жоден військовослужбовець у формі не поїде до України, окрім тих, хто пов’язаний з посольством у Києві", – зазначили в АР.

Раніше генерал Марк Міллі заявив, що американські військові розпочали тренування українських захисників у Німеччині.

Також Міллі заявляв, що звільнення Криму військовим шляхом є малоймовірним і це може статися під час мирних переговорів. Пізніше він пояснив свою заяву щодо необхідності переговорів із РФ і заявив, що "вибити росіян фізично з України – це дуже складне завдання".

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Дата публікації
Перегляди
972
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