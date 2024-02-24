Залужний у річницю повномасштабної війни РФ зробив заяву

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у другу річницю повномасштабної війни РФ висловив висловив впевненість, що Україна переможе.

Про це Залужний написав на сторінці у фейсбуці та прикріпив до допису фото із колишнім начальником Генштабу Сергієм Шапталою.

"Триває наш безкомпромісний і мужній супротив. 24 лютого 2022 року, сотні тисяч українців не злякалися російських ракетних атак та величезних колон техніки і рушили добровольцями до лав Збройних Сил України. Завдяки мужності і жертовності українських громадян нам вдалося встояти. Нам вдалося зберегти себе і нашу Державу", - наголосив колишній головком.

Він подякував військовим, які захищають державу "на полі бою", та тим, хто допомагає встояти проти російської агресії.

"Дякую всім, хто у ці хвилини на полі бою боронить нашу державу. Дякую всім, хто допомагає українській армії. Хто памʼятає, вірить, молиться та робить все можливе для Перемоги. Вічна памʼять і шана воїнам, хто віддав життя за свободу Батьківщини. Я вірю і точно знаю - ми переможемо! Слава Україні!", - йдеться у його повідомленні.

Всього за дві години допис зібрав декілька десятків вподобайок українців та безліч коментарів. Користувачі під дописом подякували Залужному, що "прийняв тоді бій та повів за собою військо" і що уь важкий час зумів "зберегти країну".

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський звернувся до українців у другу річницю вторгнення Росії.

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