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Залужний уникнув пастки у Бахмуті, яку готували окупанти - The Economist

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Час на прочитання
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Залужний уникнув пастки у Бахмуті, яку готували окупанти - The Economist

Скриншот з відео

Загарбники намагались "спалити" українські резерви у місті, щоб ускладнити проведення контрнаступу.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний зміг уникнути пастки російських агресорів у Бахмуті та зберіг резерви для майбутнього наступу.

Про це пише видання The Economist із посиланням на свої джерела.

У повідомленні вказується, що наступ росіян, який вони розпочали на початку січня, мав на меті змусити керівництво ЗСУ "палити" резерви, що значно ускладнило б завдання проведення майбутнього контрнаступу.

Джерела видання повідомляють, що російські загарбники понесли набагато більші втрати, ніж українська сторона. В матеріалі вказується, що Залужний зміг уникнути пастки, яку готувало російське керівництво.

Замість того щоб кидати резерви на оборону міста, генерал відправив їх за кордон, щоб вони навчались та опановували закордонну техніку.

Нагадаємо, раніше гранатометник 5-го окремого штурмового полку Юрій Сиротюк, який зараз захищає Бахмут від російських загарбників, розповів, чому місто не можна здавати ворогу.

Також ми інформували, що президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти матимуть "відкритий шлях" для захоплення ключових міст на сході України, якщо вони захоплять Бахмут.

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Дата публікації
Перегляди
4743
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