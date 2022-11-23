Залужний відреагував на ракетну атаку по Україні, заявивши про неспроможність Росії здолати ЗСУ

Він заявив, що противник веде війну з мирними громадянами, ТЕС, лікувальними закладами і навіть немовлятами.

Головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний прокоментував масований ракетний обстріл України з боку російських військ та заявив, що противник неспроможний здолати українську армію.

Про це Залужний написав у Мережі 23 листопада.

"Сьогодні країна-терорист російська федерація завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури нашої держави. Будучи неспроможним здолати Збройні Сили України, противник веде війну з мирними громадянами, теплоелектростанціями, лікувальними закладами і навіть немовлятами", – йдеться в заяві головнокомандувача ЗСУ.

Він також поінформував, що під час атаки 23 листопада ворог здійснив 67 пусків крилатих ракет повітряного ("Х-101/Х-555") і морського базування ("Калібр"). Повітряним силам ЗСУ разом з іншими складовими Сил оборони вдалося знищити 51 крилату ракету, а також п’ять дронів-камікадзе типу "Ланцет".

Зазначається, що тільки по Києву окупанти випустили 30 ракет, з яких 20 було знищено.

"Дякую військовослужбовцям, чий професіоналізм рятує життя. Ви є взірцем для всього світу. Те, що ви робите в умовах постійної нестачі озброєння, техніки, боєприпасів, – на межі можливого", – заявив Залужний.

Він також подякував країнам-партнерам за надані системи ППО та ПРО, які прикривають небо над Україною.

Що відомо про ракетну атаку 23 листопада

Нагадаємо, російська армія 23 листопада вкотре завдала масованого ракетного удару по Україні. Атаковані і об’єкти енергетичної інфраструктури, і житлові будинки.

Внаслідок атак у всіх областях України були застосовані екстрені відключення електроенергії. У низці регіонів припинилося і водопостачання.

Унаслідок ворожих обстрілів загинули мирні жителі України. Зокрема, відомо про чотирьох загиблих та 30 поранених внаслідок удару по будинку в Київській області.

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