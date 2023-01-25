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Залужний відреагував на скандал із "завищеними цінами на продукти для ЗСУ" та заговорив про покарання

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
17к
Час на прочитання
2 хв
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Залужний відреагував на скандал із "завищеними цінами на продукти для ЗСУ" та заговорив про покарання

Фото: Офіс президента України

Залужний закликав розслідувати інцидент.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відреагував на скандал із завищеними цінами на продукти харчування для ЗСУ. Він наголосив, що в Міністерстві оборони сповідується "нульова толерантність до корупції". 

Про це він написав у соцмережах.

Залужний наголосив, що через повномасштабну війну Росії проти України потреби ЗСУ стрімко зросли, проте військове керівництво долає ці виклики.

"Військовослужбовці Збройних Сил забезпечені амуніцією, формою, харчуванням належної якості та в достатній кількості. У Міноборони та Збройних Силах України сповідується нульова толерантність до корупції. Тому будь-яка інформація про можливі її прояви повинна ретельно перевірятися, отримувати правову оцінку та відповідне реагування", - наголосив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ закликав не "перекладати відповідальність чи провину підлеглих на керівників", оскільки це шкодить армії та суперечить стандартам НАТО.

Скандал із продуктами харчування в Міноборони

Раніше одне з українських видань поширило інформацію про те, що Міноборони закуповує харчі для ЗСУ за значно завищеними цінами. Мовляв - дешевше навіть у супермаркетах.

Це викликало скандал та хвилю обурення в суспільстві. Після цього міністр оборони України Олексій Резніков пояснив, що ЗМІ маніпулюють даними, та поцікавився, чому це оприлюднили саме напередодні "Рамштайну".

Також після скандалу в НАБУ повідомили, що їхні детективи розслідують можливі зловживання, а заступник Резнікова, який відповідав за тилове забезпечення, подав у відставку.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
17к
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