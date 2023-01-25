Залужний відреагував на скандал із "завищеними цінами на продукти для ЗСУ" та заговорив про покарання

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відреагував на скандал із завищеними цінами на продукти харчування для ЗСУ. Він наголосив, що в Міністерстві оборони сповідується "нульова толерантність до корупції".

Про це він написав у соцмережах.

Залужний наголосив, що через повномасштабну війну Росії проти України потреби ЗСУ стрімко зросли, проте військове керівництво долає ці виклики.

"Військовослужбовці Збройних Сил забезпечені амуніцією, формою, харчуванням належної якості та в достатній кількості. У Міноборони та Збройних Силах України сповідується нульова толерантність до корупції. Тому будь-яка інформація про можливі її прояви повинна ретельно перевірятися, отримувати правову оцінку та відповідне реагування", - наголосив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ закликав не "перекладати відповідальність чи провину підлеглих на керівників", оскільки це шкодить армії та суперечить стандартам НАТО.

Скандал із продуктами харчування в Міноборони

Раніше одне з українських видань поширило інформацію про те, що Міноборони закуповує харчі для ЗСУ за значно завищеними цінами. Мовляв - дешевше навіть у супермаркетах.

Це викликало скандал та хвилю обурення в суспільстві. Після цього міністр оборони України Олексій Резніков пояснив, що ЗМІ маніпулюють даними, та поцікавився, чому це оприлюднили саме напередодні "Рамштайну".

Також після скандалу в НАБУ повідомили, що їхні детективи розслідують можливі зловживання, а заступник Резнікова, який відповідав за тилове забезпечення, подав у відставку.

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