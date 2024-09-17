Залужний виступав проти операції ЗСУ в Курській області — Politico

Деякі з вищих командирів Збройних сил України, зокрема колишній командувач Валерій Залужний, виступали проти проведення операції українських військ у Курській області Росії.

Про це пише Politico.

Зазначається, що президент України Володимир Зеленський уперше порушив питання про наступ у РФ на початку року і наполягав на ньому.

Серед тих, хто виступив проти, видання наводить колишнього командувача ЗСУ Валерія Залужного. Повідомляється, що його заперечення полягало у відсутності "другого кроку" після прориву російського кордону. За словами одного з чиновників, Залужний не отримав чіткої відповіді від Зеленського з цього приводу і вважав операцію авантюрою.

Крім екскомандувача, проти Курської операції виступив звільнений у липні командир 80-ї десантно-штурмової бригади Еміль Ішкулов, пише видання. Джерела заявили, що "Ішкулов заперечував проти операції в Курській області, побоюючись, що його бригада зрештою може виявитися надто вразливою на території Росії, і що кількість втрат може різко зрости".

Вказується, що питання Залужного про "другий крок" після прориву кордону РФ залишається ключовим, оскільки "як західні, так і українські скептики побоюються, що сили Києва можуть опинитися всередині і постраждати від деморалізуючого відступу".

Нагадаємо, раніше аналітики ISW повідомили, що Україна і Росія мають просування в Курській області. Зокрема, українські сили нещодавно просунулися на південь від Веселого, а також на захід і північ від Медвежого.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.