У методах роботи під час війни Головнокомандувач ЗСУ суттєво відрізняється від міністра оборони держави-агресорки.

У суботу, 8 липня, коли Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний святкує своє 50-річчя, у Мережі опублікували відео, яке дозволяє наочно порівняти діяльність українського генерала та міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Відповідні кадри, які були зняті військовими відомствами двох воюючих країн, з’явилися в Telegram-каналі Freedom.

На опублікованому відео чітко видно, що Залужний особисто відвідує зону бойових дій та бере участь у плануванні бойових завдань.

Натомість Шойгу найчастіше з’являється на військових навчаннях у безпечних районах Росії.

Окуповані території України російський міністр відвідувати боїться.

Залужний VS Шойгу: опубліковано відео, яке демонструє разючий контраст

Нагадаємо, 21 травня засновник російської терористичної організації ПВК “Вагнер” Євген Пригожин знущально привітав з днем народження міністра оборони РФ Сергія Шойгу, якого він в тексті листа підкреслено назвав Президентом Російського географічного товариства та кавалером Мальтійського ордена. Ватажок “вагнерівців” відзначив карколомну кар’єру Шойгу до посади міністра — від електрика та будівельника.

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