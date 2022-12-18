Залужний здійснив мрію хлопчика, батько якого зник на війні: "Плакали по обидва боки телефону"

Жінка каже, що вона не сподівалась, що мрія її сина збудеться.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний здійснив мрію хлопчика, батько якого зник на війні. Дитина на День Святого Миколая мріяла про повернення тата та зустріч із Головнокомандувачем ЗСУ.

Про це у Facebook написала мати хлопчика Олена Варфоломеєва.

Жінка розповіла, що її родині запропонували взяти участь в програмі "Стань Святим Миколаєм для дитини, яку війна розлучила з батьком". А тому Олена запропонувала сину Івану написати листа Миколаю. Той розповів, що мріє про повернення тата додому та зустріч із Валерієм Залужним.

"Телефонний дзвінок. "Валерій Федорович запрошує Івана на зустріч. І чекає його, аби передати від Святого Миколая подарунок". Кажу: "ви що, серйозно? Та він же так, просто написав"… У мене навіть думки не було, що той лист всерйоз сприймуть… Плачу я. Плачуть по той бік телефону", - написала Олена Варфоломеєва.

Фото: Олена Варфоломеєва

Жінка каже, що Головнокомандувач ЗСУ таки зустрівся з її сином та по-батьківськи обійняв дитину.

"Учора мого сина обійняв Валерій Залужний. Обійняв так, як, мабуть, обійняв би батько. І колись Іван обов‘язково покаже це фото своєму татові. Так, головна його мрія ще попереду, але сьогодні відбулося те, що дало синові найцінніше, - віру. Віру в те, що можливо все! І таки треба мріяти. І треба вірити!", - написала мати хлопчика.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, хто для нього є прикладом. Це - колишній командувач Сухопутних військ України Геннадій Воробйов.

Також Залужний вважає, що Росія накопичує людей і зброю для нового наступу. Уже в січні, але, найімовірніше, навесні, вона може розпочати велику атаку на сході, з півдня або навіть з Білорусі.

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