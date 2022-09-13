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Залужний знову поспілкувався з генералами Міллі та Каволі: про що говорили

Дата публікації
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2011
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Залужний знову поспілкувався з генералами Міллі та Каволі: про що говорили

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поспілкувався з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі та Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Військові командувачі обговорили ситуацію на фронті в Україні

Про це Валерій Залужний повідомив у соціальних мережах. 

Головнокомандувач ЗСУ подякував американським генералам за підтримку України у війні проти Росії. 

"Також поінформував щодо оперативної обстановки. Зауважив, що ситуація напружена, проте повністю контрольована. Генерал Каволі та генерал Міллі, у свою чергу, надали високу оцінку діям Збройних Сил України та запевнили у незмінній підтримці США щодо подальшого надання військової допомоги Україні", - наголосив Залужний. 

Нагадаємо, Зеленський провів низку зустрічей та перемовин з міжнародними міністрами та лідерами Заходу.

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