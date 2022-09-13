Залужний знову поспілкувався з генералами Міллі та Каволі: про що говорили

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поспілкувався з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі та Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
Військові командувачі обговорили ситуацію на фронті в Україні.
Про це Валерій Залужний повідомив у соціальних мережах.
Головнокомандувач ЗСУ подякував американським генералам за підтримку України у війні проти Росії.
"Також поінформував щодо оперативної обстановки. Зауважив, що ситуація напружена, проте повністю контрольована. Генерал Каволі та генерал Міллі, у свою чергу, надали високу оцінку діям Збройних Сил України та запевнили у незмінній підтримці США щодо подальшого надання військової допомоги Україні", - наголосив Залужний.
Нагадаємо, Зеленський провів низку зустрічей та перемовин з міжнародними міністрами та лідерами Заходу.
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