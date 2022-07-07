Залужний зустрівся з начальником Штабу оборони Великої Британії: про що говорили

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у четвер, 7 липня, зустрівся з начальником Штабу оборони Великої Британії Тоні Радакіним.

Під час зустрічі військові обговорили плани майбутніх операції з оборони України.

Про це повідомив Валерій Залужний у соціальний мережах.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що цей візит є потужним сигналом підтримки Збройних сил України у боротьбі з російським агресором.

"Ми дуже плідно попрацювали на пункті управління, обговорили до деталей плани майбутніх операцій. Як військові люди, розуміємо ситуацію такою, як вона є, і віддаємо всі сили боротьбі за свободу. Вдячний адміралу Радакіну і в його особі всьому Британському народові за непохитну підтримку України, допомогу і довіру", - повідомив Головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, Україна в ОБСЄ закликала посилити санкції проти Росії.

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