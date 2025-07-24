Залужний каже про війну до 2034 року: що відповів Буданов

Кирило Буданов / © скриншот з відео

Реклама

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов не вірить, що війна в Україні може тривати до 2034 року, як це заявив сьогодні Валерій Залужний.

Про це керівник ГУР сказав під час відвідин одного з київських вузів.

«Я в це не вірю», — коротко відповів Буданов.

Реклама

Водночас, дати свій прогноз, коли закінчиться війна, він відмовився. Натомість керівник ГУР як приклад навів анектот:

«Сидять дві бабусі на лавочці біля під’їзду. І одна каже — „а ось у сусідки донька — повія“. Інша бабуся відповідає: „Так у неї син“. Перша каже: „Ну то хай тепер доведе, що це — не так“.

Нагадаємо, колишній головком ЗСУ, посол України у Британії Валерій Залужний заявив, що нова фаза війни з Росією може затягнутися на роки. Він не виключає, що війна може тривати до 2034 року.