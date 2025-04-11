Залужний назвав 3 фактори, які змінили традиції ведення війни

Ексголовнокомандувач ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний / © Facebook Валерія Залужного

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Ексголовнокомандувач ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний описав зміни, які докорінно перевернули уявлення про сучасну війну.

Про це Залужний написав у статті для Defense One.

У матеріалі зазначається, що протягом десятиліть основною тенденцією у війнах були стрімкі наступальні маневри. Однак війна Росії проти України набрала рис війни на виснаження, подібної до Першої світової.

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Ворог тепер здатен виявити найменший рух і завдати удару без попередження. Це призвело до закріплення лінії фронту у вигляді оборонних укріплень, де «військові закопані в окопах, і навіть ротація особового складу чи медична евакуація стали небезпечними».

Залужний акцентував, що це — результат трьох основних змін.

Перша зміна — це використання малих тактичних дронів для ураження військової техніки та особового складу у повітрі, на суші та на морі — а іноді навіть для боротьби з іншими дронами.

Другою зміною ексголовком назвав електронну боротьбу: тепер вона охоплює виявлення, глушіння та навіть перехоплення сигналів безпілотників. Вона дозволяє противнику вираховувати та знищувати спеціалізовані, важкозамінні екіпажі.

Третя зміна дистанційно керовані сенсори різної складності. Встановлені у великій кількості в так званих «білих зонах» — на спірних, але неукріплених територіях — вони створюють буферні зони, що не дозволяють ворогу просочитися. Як йдеться у звіті Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень, «російські [та українські] командири аналізують, де проходять найвигідніші напрямки для наступу, особливо в місцях, де межують позиції різних оборонних підрозділів».

«Опинившись перед екзистенційною загрозою, Україна розробила низку способів боротьби в умовах цієї нової форми війни», — акцентував Залужний.

До слова, раніше ексголовком також висловив переконання, що членство в НАТО не дасть Україні політичного захисту. Гарантувати безпеку держави могло б членство у європейській архітектурі безпеки, але її ще належить побудувати.