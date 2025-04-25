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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Залужний назвав умови для перемоги над Росією в сучасній війні

Ексголовком ЗСУ наголосив, що у високотехнологічній війні перемагає той, хто адаптується до технологічних умов поля бою швидше, ніж противник.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Валерій Залужний

Валерій Залужний / © Associated Press

Перемога на полі бою в умовах сучасної війни повністю залежить від можливостей випереджати противника в технологічному розвитку.

Про це говорив посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у своєму виступі на Форумі оборонних технологій Україна — Велика Британія, текст якого опублікувала «Українська правда».

За його словами, у високотехнологічній війні перемагає той, хто адаптується до технологічних умов поля бою швидше, ніж противник.

«Та сторона, що першою системно і якісно здійснить перехід на інший воєнно-технологічний рівень, отримає безумовну стратегічну перевагу і нав’яже свою волю іншій стороні», — пояснив український генерал.

Валерій Залужний наголосив, що поки Росія має ресурси, сили і засоби, щоб завдавати ударів по українській території та робити спроби наступальних дій, вона це робитиме.

«Покласти цьому край може лише повне руйнування самої спроможності вести війну, тобто військово-економічного потенціалу. Руйнування останнього, звісно, ставить під сумнів навіть знаходження окупаційних військ на окупованій території», — зазначив він.

Ще однією умовою для перемоги ексголовком ЗСУ назвав побудову нової військово-технологічної системи «у поточному технологічному циклі, який може тривати не більше 3-5 років».

Валерій Залужний додав, що на міжнародній арені вихід із ситуації полягає не лише в адаптації до нових викликів, а у «формуванні нової глобальної безпекової реальності, до якої Україна вже долучилася як рівноправний і активний учасник».

«Україна більше не є лише об’єктом підтримки — ми стали джерелом досвіду, технологій і рішень, які мають стратегічне значення для всього цивілізованого світу», — наголосив він.

Нагадаємо, раніше Валерій Залужний пояснив, чому Україна продовжує воювати, незважаючи на позицію деяких партнерів.

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