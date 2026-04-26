Залужний назвав варіанти перемоги України: який шлях він вважає найреалістичнішим

Валерій Залужний / © Getty Images

Реклама

Посол України у Великій Британії та колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розібрав п’ять теоретичних сценаріїв завершення війни.

Про це він заявив під час спілкування зі студентами, передає «Фабрика новин».

За його словами, перший варіант — перемогти Росію, змусити її капітулювати.

Реклама

«У нас війна. Як же отримати цю перемогу? Виявляється, це дуже просто. Перше, ми можемо перемогти Росію. Зараз будемо говорити про стратегію перемоги. Ми можемо перемогти Росію, заставити її капітулювати і отримати усе те, що я назвав: відчуття безпеки, необмежені перспективи, відчуття дому», — сказав Залужний.

Другим варіантом він назвав ситуацію, коли Україна сама не має достатньо сил для повної перемоги над Росією і має добиватися зовнішнього тиску на Москву.

«Якщо у нас сил для цього недостатньо, ми маємо докласти всіх зусиль для того, щоб хтось заставив Російську Федерацію припинити війну. І хтось забезпечив нам ось це: безпеку, розвиток і відчуття дому», — зазначив він.

Третій варіант, за словами Залужного, — спробувати домовитися з Росією напряму.

Реклама

«Мабуть, є третій варіант. Він полягає в тому, що можливо самим спробувати домовитися з Росією, щоби отримати оце те, про що я тобі казав: безпеку, перспективу і відчуття дому — України», — сказав посол.

Окремо він згадав варіант капітуляції, але одразу наголосив, що для України це неприйнятно.

«Є і четвертий варіант: “А може, якщо ми капітулюємо, то ми отримуємо все це?” Це варіант чи не варіант? Ну, мабуть, знаючи про те, що нас всіх уб’ють, — це для нас не варіант», — заявив Залужний.

Після цього він підсумував, що за відсутності інших дієвих сценаріїв Україні залишається продовжувати боротьбу.

Реклама

«Отже, у нас залишається ще один варіант: поки немає варіантів, продовжувати воювати», — сказав він.

Залужний пояснив, що всі перелічені сценарії — перемогти, залучити когось для тиску на Росію, домовитися самостійно, здатися або продовжувати воювати — є політичними цілями. Кожна з них, за його словами, потребує окремої стратегії.

«У кожного цієї мети має бути своя стратегія: стратегія дипломатична, стратегія військова, стратегія економічна і навіть стратегія культурна», — наголосив він.

Ексголовком ЗСУ зазначив, що залежно від обраної політичної мети змінюються завдання для всіх напрямів державної політики.

Реклама

«Якщо ми, наприклад, захочемо Росію перемогти і сказати: “Ми будемо перемагати, ми переможемо”, тоді під цю політичну мету ми будемо вибудовувати зовсім іншу стратегію. Зовсім іншу задачу отримують дипломати. Зовсім іншу задачу отримують військові, економісти тощо», — сказав Залужний.

За його словами, станом на сьогодні у України «дуже замало» варіантів. Він вважає, що сценарій самостійної перемоги над Росією наразі варто відкинути.

«Станом на сьогодні давайте варіант “самим перемогти Росію” відкинемо. Тому що тягатися нам наодинці з Росією та Китаєм буде важко», — заявив він.

Натомість, за словами Залужного, слід розглядати варіант, за якого третя сторона змусить Росію припинити бойові дії.

Реклама

«Тоді давайте дивитися на наступний варіант — щоб хтось третій заставив Росію відмовитися від ведення бойових дій», — сказав посол.

Він додав, що продовження війни може мати за мету отримання більш вигідних умов для майбутніх переговорів.

«Метою продовження війни буде здобуття більш вигідних умов, щоб прийти до якихось переговорів все рівно: або це буде Росія, Сполучені Штати і Україна, або, на мою особисту думку, потрібно розширювати цей формат», — зазначив Залужний.

На його думку, якщо США не чинитимуть достатнього тиску на Росію, Україна має шукати інші можливості, зокрема через Європу.

Реклама

«Якщо США не хочуть давити на Росію, тоді треба спробувати, можливо, Європу, щоби давити на Росію», — сказав він.

Крім того, Валерій Залужний окреслив особисте бачення української стратегії перемоги. За його словами, вона базується на трьох «стовпах».