- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 282
- Час на прочитання
- 2 хв
Залужний оцінив результат Курської операції
Валерій Залужний проаналізував Курську операцію, зазначивши, що тактичний прорив ЗСУ не переріс в оперативний успіх.
Посол України у Великій Британії та ексголовком ЗСУ Валерій Залужний прокоментував результати Курської операції для Сил оборони та для російської армії.
Про це Залужний написав у своїй статті для ZN.UA.
«Звісно, такі дії, якщо вони виправдані передусім людськими втратами, з обмеженими цілями, можна провести. Проте практика показала, що зрештою ізольований тактичний прорив на вузькій ділянці фронту не приносить саме необхідного успіху атакуючій стороні«, — йдеться у статті ексголовкома.
Він зауважив, що російські війська, які були в обороні, змогли скористатися технологічними та тактичними перевагами. З часом ворог не дав українському тактичному прориву перерости в оперативний успіх, а згодом росіяни і самі здійснили тактичне просування, хоча також без оперативного успіху.
«Ціна таких дій мені невідома, проте очевидно, що вона була надто високою», — зазначив Залужний.
Нагадаємо, у вересні 2024 року видання Politico повідомило, що Залужний та інші вищі командири були проти проведення операції в Курській області Росії. Колишній головком ЗСУ нібито мав заперечення через відсутність чіткого плану «другого кроку» після прориву кордону. Він вважав операцію авантюрою.
У жовтні торік Залужний прокоментував Курську операцію. За його словами, Україна є «найактивнішим діячем розвитку військової науки». Посол сказав, що не був ознайомлений з військовими планами, але впевнений, що командування Сил оборони все врахувало. На питання про вплив операції на фронт Залужний відповів, що це «справа лише військово-політичного керівництва України».