Залужний оцінив результат Курської операції

Посол України у Великій Британії та ексголовком ЗСУ Валерій Залужний / © Associated Press

Посол України у Великій Британії та ексголовком ЗСУ Валерій Залужний прокоментував результати Курської операції для Сил оборони та для російської армії.

Про це Залужний написав у своїй статті для ZN.UA.

«Звісно, такі дії, якщо вони виправдані передусім людськими втратами, з обмеженими цілями, можна провести. Проте практика показала, що зрештою ізольований тактичний прорив на вузькій ділянці фронту не приносить саме необхідного успіху атакуючій стороні«, — йдеться у статті ексголовкома.

Він зауважив, що російські війська, які були в обороні, змогли скористатися технологічними та тактичними перевагами. З часом ворог не дав українському тактичному прориву перерости в оперативний успіх, а згодом росіяни і самі здійснили тактичне просування, хоча також без оперативного успіху.

«Ціна таких дій мені невідома, проте очевидно, що вона була надто високою», — зазначив Залужний.

Нагадаємо, у вересні 2024 року видання Politico повідомило, що Залужний та інші вищі командири були проти проведення операції в Курській області Росії. Колишній головком ЗСУ нібито мав заперечення через відсутність чіткого плану «другого кроку» після прориву кордону. Він вважав операцію авантюрою.

У жовтні торік Залужний прокоментував Курську операцію. За його словами, Україна є «найактивнішим діячем розвитку військової науки». Посол сказав, що не був ознайомлений з військовими планами, але впевнений, що командування Сил оборони все врахувало. На питання про вплив операції на фронт Залужний відповів, що це «справа лише військово-політичного керівництва України».