ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
282
Час на прочитання
2 хв

Залужний оцінив результат Курської операції

Валерій Залужний проаналізував Курську операцію, зазначивши, що тактичний прорив ЗСУ не переріс в оперативний успіх.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Посол України у Великій Британії та ексголовком ЗСУ Валерій Залужний

Посол України у Великій Британії та ексголовком ЗСУ Валерій Залужний / © Associated Press

Посол України у Великій Британії та ексголовком ЗСУ Валерій Залужний прокоментував результати Курської операції для Сил оборони та для російської армії.

Про це Залужний написав у своїй статті для ZN.UA.

«Звісно, такі дії, якщо вони виправдані передусім людськими втратами, з обмеженими цілями, можна провести. Проте практика показала, що зрештою ізольований тактичний прорив на вузькій ділянці фронту не приносить саме необхідного успіху атакуючій стороні«, — йдеться у статті ексголовкома.

Він зауважив, що російські війська, які були в обороні, змогли скористатися технологічними та тактичними перевагами. З часом ворог не дав українському тактичному прориву перерости в оперативний успіх, а згодом росіяни і самі здійснили тактичне просування, хоча також без оперативного успіху.

«Ціна таких дій мені невідома, проте очевидно, що вона була надто високою», — зазначив Залужний.

Нагадаємо, у вересні 2024 року видання Politico повідомило, що Залужний та інші вищі командири були проти проведення операції в Курській області Росії. Колишній головком ЗСУ нібито мав заперечення через відсутність чіткого плану «другого кроку» після прориву кордону. Він вважав операцію авантюрою.

У жовтні торік Залужний прокоментував Курську операцію. За його словами, Україна є «найактивнішим діячем розвитку військової науки». Посол сказав, що не був ознайомлений з військовими планами, але впевнений, що командування Сил оборони все врахувало. На питання про вплив операції на фронт Залужний відповів, що це «справа лише військово-політичного керівництва України».

Дата публікації
Кількість переглядів
282
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie