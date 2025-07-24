Залужний назвав фатальну помилку НАТО: чому Альянс не готовий до наступної війни

Валерій Залужний / © Associated Press

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Країни НАТО не переосмислюють свої військові доктрини, а лише оновлюють армії сучасною зброєю. Таку думку висловив Валерій Залужний, колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії. За його словами, цього недостатньо, щоб бути справді готовими до наступної війни.

Про це Залужний розповів в інтерв’ю «Лівому берегу».

Нова зброя вимагає нової тактики

Залужний підкреслив, що країни НАТО помилково вважають переозброєння «чарівною паличкою». Він пояснив:

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«Нове озброєння тягне за собою нову тактику, нові форми та способи застосування, нові структури, в яких воно використовується, і, як наслідок, потребу в новій доктрині застосування. Як наслідок — потребу в новій системі підготовки, новому фінансуванні».

За його словами, для будь-якої країни НАТО такий процес переходу на нові принципи займає близько п’яти років.

Розрив між заявами та діями

Залужний зазначив, що чинна доктрина НАТО щодо застосування та розвитку військ не відповідає новим технологіям на сучасному полі бою. Він бачить значний розрив між заявами політичних лідерів і реальними практичними діями в системі оборони.

«П’ять років — це якщо сьогодні вони долучаться до процесу. Але я спостерігаю, мабуть, півтора року мінімум, як це „сьогодні“ у них має настати, але воно ще не настало», — сказав Залужний.

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Він пояснює це тим, що національна оборона країн НАТО базується на концепції колективної безпеки та їхньої участі в ній. Залужний наголосив, що досвід України в сучасній війні та наявність нових потужних технологій є додатковим завданням у відносинах з країнами Альянсу.

«Нам треба допомогти країнам НАТО все це опанувати, побудувати ефективні платформи. І до цього вже треба залучати їхню систему підготовки, щоб вони вже бачили, як ця зброя змінює ландшафт бойових дій, змінює тактику», — пояснив він.

НАТО потребує переосмислення

Залужний підтвердив, що НАТО залишається єдиним орієнтиром для України як найпотужніший силовий блок. Однак, за його словами, Альянс потребує «переосмислення, перебудови».

«І, найімовірніше, якщо його потрібно було б зберігати, то потрібно було б відкинути ці всі політичні амбіції і передусім подумати про безпеку, а отже, про Україну», — підкреслив Залужний.

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Він додав, що після цього вже можна буде формувати ідею майбутнього великого безпекового об’єднання, яке, на його думку, де-факто вже сформоване з іншого боку. Для повного його формування потрібно лише зупинити війну, щоб «розібратися, хто кому що винен і що робити далі».

Нагадаємо, Валерій Залужний заявив, що нова фаза війни з Росією може затягнутися на роки. Він озвучив, коли вона може завершитися за найгіршим сценарієм.