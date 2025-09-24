ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Залужний розкрив секрети тактики РФ: як ворог планує виснажити українські війська

Валерій Залужний пояснив, як Росія застосовує стратегію війни на виснаження, комбінуючи штурми та втрати, а також чому українські війська мають протидіяти БпЛА тактичного рівня, щоб зберегти життя на фронті.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Валерій Залужний

Валерій Залужний / © Associated Press

Посол України у Великій Британії та ексголовком ЗСУ Валерій Залужний розповів про сучасну тактику російських військ на Донбасі, яка, за його словами, нагадує “війну на виснаження”.

Про це він розповів в інтервʼю виданню “Дзеркало тижня”.

“Імовірно, доки не буде знайдено способу вийти з цього кута, маючи достатньо людського ресурсу для “засипання” наших позицій та “інфільтрації”, Росія продовжить фізично вимотувати наші війська, поєднуючи штурми із завданням максимальних втрат”, – заявив Залужний.

За його словами, у стратегії Москви бойові дії передбачають свідоме завдання втрат, які стають неприйнятними для України, а також підтримують соціальну напругу через посилення мобілізаційних заходів. Це систематичне виснаження сил, зазначив головнокомандувач, рано чи пізно може обернутися повним “вигоранням” оборонних підрозділів.

“Можливий шлях виходу з глухого кута саме на полі бою Росія вбачає в розчищенні “ближнього неба”, яке використовують БпЛА тактичного рівня”, – додав він.

Залужний наголосив, що нині головним завданням для українських військ є протидія таким безпілотникам, щоб зберегти життя та здоров’я солдатів, які несуть службу як на лінії фронту, так і поза її межами.

Крім того, Валерій Залужний заявив, що бойові дії на Донецькому напрямку зайшли у позиційний глухий кут, схожий на Першу світову війну.

