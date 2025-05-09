Залужний розповів, як у ЗСУ спочатку сприйняли ШІ-технології

Валерій Залужний / © Getty Images

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Україна наразі широко використовує сучасні технології, щоб протистояти російському вторгненню. Однак до початку повномасштабного вторгнення до ідеї використання ШІ в українській армії ставилися дуже скептично.

Про це повідомив колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, пише The Times.

«За допомогою західних технологічних компаній Україна використовує штучний інтелект для перегляду величезної кількості інформації про позиції Росії, отриманої із супутників, шпигунів і безпілотників. Потім ця інформація подається українським командирам у вигляді інформаційної панелі, що дозволяє їм розподіляти боєприпаси та перегруповувати війська», — зазначив він.

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Однак, коли Залужний спочатку почав експериментувати з технологіями незадовго до повномасштабного вторгнення, він сказав, що його зустріли скептично.

Після одних навчань 2021 року один неназваний командир запитав його: «Що за мультфільми ви тут показуєте?»

Залужний повідомив, що напередодні вторгнення отримав наказ припинити використання програмного забезпечення «Кропива», яке відображає українські та російські позиції.

«Звичайно, я цього не робив», — сказав він.

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Раніше видання The Economist писало, що штучний інтелект може стати новим інструментом у мирних переговорах й навіть допомогти укласти мирну угоду про завершення війни в Україні.

«В умовах глобальних конфліктів та динамічних політичних альянсів дипломати потребують сучасних інструментів. Одним із таких інструментів стають моделі штучного інтелекту. Вони допомагають оперативно адаптуватися до змін і краще розуміти позиції інших сторін», — зазначили журналісти.