Залужний розповів про створення "секретної зброї у плануванні операцій"

Колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. / © Associated Press

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Колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розкрив деталі створення оперативного штабу у німецькому Вісбадені, який відіграє ключову роль у плануванні операцій ЗСУ та координації із західними партнерами.

Про це він розповів у Facebook.

За словами Залужного, саме цей штаб став тією “секретною зброєю”, яка забезпечує тісну взаємодію з союзниками у плануванні наступальних дій і визначенні потреб в озброєнні. Його створення почалося ще у квітні 2022 року — спочатку як центр координації постачання військової допомоги, розміщений у штаб-квартирі Європейського командування США в Штутгарті. Згодом його перенесли до Вісбадена.

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Влітку 2022 року, коли союзники почали ставити під сумнів ефективність окремих видів озброєння, з’явилася потреба створити оперативний штаб, який би оцінював потреби ЗСУ не лише логістично, а й відповідно до стратегічного планування бойових операцій.

“Тоді у нас і виникла ідея створити на базі логістичного — оперативний штаб, який би аналізував сплановані операції ЗСУ і, відповідно до стандартів НАТО, формував під них потребу. Завдяки підтримці Великої Британії цю ідею вдалося реалізувати. І Вісбаден отримав нове дихання”, — пояснив Залужний.

У цьому штабі, за його словами, відбувається не лише планування операцій, а й моделювання сценаріїв (“воєнні ігри”), а також формування запитів на озброєння, які потім передаються до Вашингтона та інших столиць партнерів.

“Цей штаб справді став нашою з партнерами секретною зброєю у плануванні операцій та формуванні потреб для їх реалізації”, — підсумував він.

© Валерій Залужний / Telegram

Залужний також поділився архівним фото серпневої зустрічі 2023 року з американськими та британськими військовими в Україні.