Залужний заявив про глухий кут на фронті: експерт розкрив, що може добити Росію і стане фатальним

Валерій Залужний. / © Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний

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Наразі Україні варто зосередитися не на просуванні лінії фронту, а на системному знищенні військового та економічного потенціалу РФ. Саме удари по ключових ресурсах держави-агресорки можуть наблизити завершення війни.

Таку думку висловив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Роман Світан у коментарі “24 Каналу».

Зауважимо, так експерт прокоментував заяву посла України у Великій Британії, ексголовкома ЗСУ Валерія Залужного про те, що нині жодна зі сторін не має можливості досягти вирішального прориву на фронті. За його словами, РФ сформувала достатнє угруповання військ для утримання захоплених територій, тому масштабні наступальні операції навряд чи принесуть перемогу будь-кому.

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За словами Світана, ситуація на полі бою суттєво змінилася порівняно з 2022-м, коли окупанти не мали достатньої кількості сил, щоб повністю утримувати захоплені території. Тому ЗСУ могли проводити успішні контрнаступальні операції.

Втім, зараз агресорка Росія змогла розгорнути значне військове угруповання завдяки мобілізації та фінансовому стимулюванню набору до армії. Це дозволяє загарбникам утримувати близько 100 тис. кв км окупованих територій.

«Дійсно рух на лінії фронту на цей момент в один і інший бік неможливий, і він нераціональний. Ми говоримо про це вже щонайменше три роки», — висловився Світан.

Військовий експерт наголосив, що вирішальним фактором у війні стане не рух військ по землі, а боротьба за панування у повітрі та знищення російських ресурсів. Найбільш ефективним способом послаблення Кремля є удари по її економічній основі — зокрема, нафтовій галузі.

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«Війна — це математика. Нам потрібно валити російську економіку і російські ресурси. Це не завтра і не післязавтра», — підсумував Світан і додав, що Україна вже почала активніше атакувати об’єкти РФ, пов’язані з паливною інфраструктурою.

За словами експерта, саме цей напрямок може стати ключовим для послаблення Росії.

Залужний про глухий кут у війні

У своїй авторській колонці Залужний наголосив, що заяви про швидку поразку Росії та близький кінець війни є ілюзією, а реальна ситуація на фронті залишається в стратегічному глухому куті. За його словами, західний та український інформаційний простір надто оптимістично трактує окремі тактичні успіхи й удари по російській логістиці.

«Що ж відбувається на полі бою? Очевидно, що ситуація на фронті й справді залишилася у глухому куті, який я описував наприкінці 2023 року. Станом на зараз питання навіть не в тому, як утримати ту чи іншу позицію, а в тому, як до неї дістатися або провести ротацію чи евакуацію. Досягнення будь-якої тактичної мети відбувається ціною величезних втрат, які непропорційні отриманим результатам», — наголосив екголовком.

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Дата публікації 09:00, 09.07.26 Кількість переглядів 29 ЗСУ йдуть вперед! Ексклюзив ТСН з Олександрівсько-Новопавлівського напрямку

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